شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله المطلق يوضح فضل قيام الليل في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق بأن فضل قيام الليل في رمضان، من أفضل الأعمال منها قوله صلوات الله عليه وسلم " من قام رمضان قياما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وبها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي تعني 83 سنة و4 أشهر.

وتابع المطلق بأن من قام ليلة القدر زاد في عمره 83 سنة وأربعة أشهر، وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الليالي العشر أحيا ليلة وأيقظ اهل بيته حتى ينالوا الخير.