شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تسجيل 2307 إصابة جديدة بكورونا و 9 وفيات .. والكشف عن إجمالي المتعافين والمصابين والحالات الحرجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن رقمًا قياسيا جديدًا لعدد مصابي كورونا وعدد المتعافين والحالات الحرجة.

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وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بلاده سجلت اليوم الجمعة 2307 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 49176 حالة حتى الآن، بينها 27015 حالة نشطة، منها 167 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأشار العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الدوري، اليوم الجمعة، تابعه "بويمن" أنه تم تسجيل 2818 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 21869 حالة، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 292 حالة.