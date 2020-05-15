رسميًّا.. الموافقة على قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بلجنة الإفلاس

«أم القرى» نشرت اللوائح والأنظمة المحددة لها
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، قرار لجنة الإفلاس رقم (03-0220) وتاريخ 06/05/1441هـ، بشأن الموافقة على قواعد ترشيح الأمناء والخبراء.
وذكرت جريدة أم القرى في عددها 4831 الصادر اليوم الجمعة، أنه بناء على الفقرة (و) من المادة (الخامسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، التي تقضي بأن تتولى لجنة الإفلاس «إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل»، تقرر ما يلي:
أولًا- الموافقة على قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالصيغة المرافقة.
ثانيًا- تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
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