«أم القرى»: اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد

عدّل مجلس الوزراء الفقرة 3 للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، بحسب قرار محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رقم (3766) وتاريخ 10-9-1441هـ.

وذكرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه بناءً على نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضاحية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26-10-1423هـ القاضي في البند (ثانيًا) بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع الـعـاشـر بعـد المـئـة للجنـة التعـاون المـالي والاقتصـادي، المنعقـد في مسقـط بسلطنـة عُمـان يـوم الإثنين 8-2-1441هـ وبعـد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25-11-1423هـ الصـادر بالمـوافـقـة علـى اللائحـة التـنـفـيـذية لنــظام الجمارك الموحد، تقرر الآتي:

أولًا: تُعـدل الفـقرة (3) من المادة (20) من اللائحـة التنفيذية لنـظام الجمـارك الموحـد لتكون كالآتي: "ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (200) مئتي سيجارة".

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ثانيًا: على محـافظ الهيئة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة وإكمال اللازم بشأنه.

ثالثًا: يعمل بالقرار بعد مضي (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتبليغه والعمل به ابتداءً من تاريخ صدوره.

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