بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم ماليزيا بـ7 ملايين وحدة طبية لمحاربة كورونا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الإقليمية والعالمية؛ حيث قدَّم (بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) أكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة لمساعدة ماليزيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشف وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين، أن المملكة تبرَّعت بالوحدات الطبية لبلاده لدعمها في مواجهة الفيروس، وذكر -بحسب وكالة الأنباء الماليزية «بيرناما»- أن محمود قطان السفير السعودي لدى كوالالمبور أبلغه بذلك.

وأفاد الوزير الماليزي بأن مليون وحدة من كمامات «n95» قد وصلت إلى ماليزيا وتم تسليمها إلى وزارة الصحة. أما المعدات الأخرى فستأتي على مراحل.

وتشمل المعدات 6 ملايين وحدة من الكمامات، و741 ألفًا و840 قطعة من الملابس الخاصة، و300 ألف من دروع الوجه، و200 ألف غطاء رأس، ومثلهم ملابس واقية شخصية، و100 آلاف أغطية حذاء، بالإضافة إلى 150 وحدة من أجهزة التنفس المحمولة، و100 وحدة من «أجهزة التهوية غير الجراحية»، و80 وحدة من أجهزة التنفس الخاصة بوحدة العناية المركزة.

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وقال داتوك: «إن موافقة الملك سلمان واستعداد الحكومة السعودية لمساعدة ماليزيا في هذا الأمر لبرهان على متانة العلاقات الثنائية بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية»، معربًا عن عرفانه للمملكة العربية السعودية بالنيابة عن ماليزيا حكومةً وشعبًا.

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