جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ444 حالة

تصدرت مدينة جدة المدن السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثاني على التوالي، مسجلة 444 حالة، من أصل 2307 حالة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، بينما سجلت جدة أمس الخميس 482 حالة من أصل 2039 حالة.

وجاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ443 حالة، ثم الرياض بـ419 حالة، والمدينة المنورة بـ152 حالة، والدمام بـ148 حالة، والهفوف بـ128 حالة، والدرعية بـ66 حالة، وتبوك بـ62 حالة، والجبيل بـ56 حالة.

وجاءت الطائف في ترتيب لاحق بـ41 حالة، والظهران وينبع بـ40 حالة لكل منهما، وبريدة بـ33 حالة، والخبر بـ30 حالة، وبقيق وبيش بـ25 حالة لكل منهما، وخميس مشيط بـ18 حالة، والقطيف بـ13 حالة، ثم أملج بـ11 حالة، والسحن والخرج بـ10 حالات لكل منهما، وحزم الجلاميد بـ8 حالات، ومهد الذهب وحائل بـ6 حالات لكل، ومحايل عسير ورأس تنورة وبيشة والمظيلف بـ5 حالات لكل منها.

Advertisements

وفي ترتيب لاحق جاءت المجمعة 4 حالات، والبكيرية ودومة الجندل ومنفذ الحديثة 3 حالات لكل منها، والمجاردة والقرية العليا وصفوى وعنيزة وصبيا وحفر الباطن وعرعر ورفحاء/ حالتين لكل منها، بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط في كل من: أبها والنعيرية وسلوى والمذنب ورياض الخبراء وخيبر والخرمة والقريع والقرى وبلجرشي وتيماء وضباء والوجه وثريبان وسكاكا والقريات وحوطة بني تميم والدلم ووادي الدواسر والمزاحمية والرين والسليل ووثيلان ومرات.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 292