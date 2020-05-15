مركز الحرب الفكرية عن التطرف: لا يمثل إلا تَدَيُّنَهُ الضال

نفى أي علاقة لها بالدين الإسلامي..
أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، أن التطرف لا يمثل إلا تَدَيُّنَهُ الضالّ ولا يمثل دين الإسلام.
وقال المركز المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بسبب عدم التفريق بين "الدِّين" و"التدَيُّن"، تم تحميل الدِّين "في نظر البعض" مجازفات التطرف، لذا كان مهمًّا نشر الوعي بالفرق بينهما، والتأكيد على أن التطرف لا يمثل إلا تَدَيُّنَهُ الضالّ ولا يمثل دين الإسلام».
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