رسميًّا.. اعتماد تنظيم الهيئة العليا للفروسية

وافق مجلس الوزراء، على القرار رقم (576) بتاريخ 5-9-1441هـ، على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

وذكرت جريدة أم القرى في عددها 4831 الصادر اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28233 وتاريخ 23-5-1440هـ، المشتملة على خطاب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية رقم 537 -40 وتاريخ 10-5-1440هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه، والاطلاع على الأحكام المتعلقة بالهيئة العليا لأندية الفروسية، المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 12-2-1416هـ.

وعقب الاطلاع على المحضرين رقم (1528) وتاريخ 20-8-1440هـ، ورقم (708) وتاريخ 21-5-1441هـ، والمذكرة رقم (1717) وتاريخ 6-10-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-18 /41/د) وتاريخ 12-6-1441هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6117) وتاريخ 28-8-1441هـ، تقرر ما يلي:

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أولًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: يحل تنظيم الهيئة العليا للفروسية -المنصوص عليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل الأحكام المتعلقة بالهيئة العليا لأندية الفروسية المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 12-2-1416هـ.

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