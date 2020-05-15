بالفيديو.. وزارة الصحة توضح كيفية صناعة الكمامة بالمنزل.. والربيعة ينصح بارتدائها

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الربيعة، عبر حسابه بتويتر: «أنصح الجميع باستخدام الكمامة القماشية عند الحاجة للخروج من المنزل».

نصيحة الربيعة جاءت تعليقًا على سلسلة تغريدات ومقطع فيديو لوزارة الصحة حول كيفية صناعة الكمامة القماشية في المنزل، ودورها في الحماية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46 ألفًا و869، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 19 ألفًا و51، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 283 حالة.

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