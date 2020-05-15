إنجاز علمي.. علماء سعوديون يطورون اختبارًا تشخيصيًّا لمرضى كورونا

في إنجاز علمي كبير، تمكن فريق بحثي سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من تطوير اختبار تشخيصي لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وذكر المستشفى، في بيان له نشره عبر حسابه بتويتر، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمدت اختبارًا تشخيصيًّا لمرضى فيروس كورونا، تمكن من تطويره فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بقيادة الدكتور أحمد القحطاني، والدكتورة فاطمة الهملان عالمَي الأبحاث في علم الميكروبات؛ حيث يعتمد الاختبار الجديد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR.

وأوضح الدكتور علي الزهراني المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة، واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وأشار الزهراني إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك جهاز البادئات (Primers) الذي يعتبر الحجر الأساس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن الفيروس، منوهًا بأن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تطوير الاختبار التشخيصي يعكس الكفاءة المتميزة للباحثين السعوديين الذين عملوا على هذا المشروع حتى وصل إلى مراحله النهائية وحقق كل الاشتراطات العلمية المطلوبة.

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من جانبه، عبر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، عن تقديره الفريق البحثي الذي استطاع تصميم وتطوير هذا الاختبار؛ ما يُمكِّن المستشفى من إجراء الفحوصات المطلوبة للعينات المخبرية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) اعتمادًا على المنتج المحلي وبكفاءة؛ وذلك لمواجهة أي شح في المنتجات المصنعة، سواء من الخارج أو الداخل، نظرًا إلى الطلب المرتفع في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف الدكتور الفياض أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على استعداد لإنتاج البادئات للمختبرات المحلية ومشاركة البروتوكول مع المختبرات المحلية والخليجية لمواجهة نقص المحاليل التجارية.

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