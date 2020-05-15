الرئاسة العامة تبث خطبتي الجمعة بعدة لغات عبر «منارة الحرمين»

من خلال الشبكة الافتراضية
بثت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطبة وصلاة الجمعة، اليوم، من الحرمين الشريفين عبر منصة «منارة الحرمين» بعدة لغات.
وتبث منصة «منارة الحرمين» الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية للعالمين؛ وذلك بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية.
يذكر أن الرئاسة وضعت الرابط التالي لمشاهدة الخطب وقت عرضها بالضغط هنا
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