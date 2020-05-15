بالفيديو.. رجل أمن يروي ملابسات إنقاذ «طفلة نجران» من الدهس

روى الرقيب ناجي الغباري (أحد رجال الأمن بنجران) ملابسات عملية إنقاذه طفلة صغيرة، وكيف تدخل في اللحظة المناسبة قبل أن تصدمها سيارة.

وقال الغباري إنه شاهد الطفلة التي لا يتجاوز عمرها عامين وهي «تعبر الطريق خلال فترة منع التجول في نجران، بعد الساعة الخامسة عصرًا».

وبيَّن -بحسب «العربية»- أنه ركض بسرعة نحوها وأوقف السيارات في التوقيت المناسب خوفًا عليها قبل أن تتعرض للدهس.

وأضاف الغباري أنه أخذ الطفلة في الأمان وبحث عن أهلها الذين كانوا بدورهم يبحثون عنها، وسعدوا بعودتها سالمة.

وأشار إلى أنه تلقى إشادة وشكرًا من منسوبي الجوازات ومن مدير جوازات نجران العميد سعد القحطاني.

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وأوضح الغباري أن كلمات الشكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب رواج الفيديو هي «أكبر مكافاة».

ووثق مقطع مصور لحظة إنقاذ الرقيب الغباري للطفلة؛ حيث لمحها عن بُعد فركض نحوها لينقذها من السيارات المارة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الذي رصد موقفًا بطوليًّا وإنسانيًّا.

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