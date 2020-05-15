أخبار السعودية اليوم.. الخثلان يوضح أداء صلاة العيد في البيوت.. وتدخل ينقذ «طفلة نجران» من الدهس

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 15 مايو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على 7 مناطق، وتفاصيل إنقاذ طفلة نجران من الدهس، وأداء صلاة العيد في البيوت.

الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على 7 مناطق خلال ساعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني خريطة أمطار نهار الجمعة وليلة السبت بعدة مناطق بالمملكة.

21 موقعًا.. خريطة الأسواق المؤقتة لبيع الخضار والفواكه بالطائف

أكملت أمانة محافظة الطائف طرح 21 موقعًا مؤقتًا لبيع الخضار والفواكه ضمن جهودها الاحترازية والوقائية، ولتخفيف حدة الازدحام، وحفاظًا على التباعد الاجتماعي في سوق الخضار المركزية بالمحافظة.

بالفيديو.. رجل أمن يروي ملابسات إنقاذ «طفلة نجران» من الدهس

روى الرقيب ناجي الغباري (أحد رجال الأمن بنجران) ملابسات عملية إنقاذه طفلة صغيرة، وكيف تدخل في اللحظة المناسبة قبل أن تصدمها سيارة.

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم ماليزيا بـ7 ملايين وحدة طبية لمحاربة كورونا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الإقليمية والعالمية؛ حيث قدَّم (بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) أكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة لمساعدة ماليزيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الخثلان يوضح أداء صلاة العيد في البيت.. ويستشهد بسماحة المفتي

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه تشرع صلاة العيد في البيوت بدون خطبة، بسبب ظروف جائحة كورونا.

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وزارة الصحة توضح كيفية صناعة الكمامة بالمنزل.. والربيعة ينصح بارتدائها

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

الدكتور الثبيتي: شفاء 70% من مرضى الصرع بعد الجراحة

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب والصرع د. إبراهيم الثبيتي، أن 70% من مرضى الصرع يتماثلون للشفاء تمامًا بعد الجراحة.

أمانة العاصمة المقدسة توزع معقمات مجانًا في مكة المكرمة

وزعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، وبمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية، ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.

بالدولار.. تعرف على أسعار الذهب والبلاتين والفضة في تعاملات الجمعة

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الجمعة، وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1746.20 دولار.

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