21 موقعًا.. خريطة الأسواق المؤقتة لبيع الخضار والفواكه بالطائف

حفاظًا على التباعد الاجتماعي والحد من كورونا..
أكملت أمانة محافظة الطائف طرح 21 موقعًا مؤقتًا لبيع الخضار والفواكه, ضمن جهودها الاحترازية والوقائية، ولتخفيف حدة الازدحام وحفاظًا على التباعد الاجتماعي في سوق الخضار المركزي بالمحافظة.
وأوضحت الأمانة أنه جرى مباشرة العمل بالمواقع وبدء استقبال المتسوقين, حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة داخل المواقع والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولًا بأول وعدم تراكم النفايات وبقايا الخضراوات والفواكه.
وبينت أن المتابعة ستتم من حيث تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة، وتنظيم البسطات، وعمل خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات حرصًا على صحة وسلامة مرتادي المواقع وتلافيًا للزحام. وتضمنت المواقع أماكن متعددة ومختلفة، وفي محاور المحافظة المتعددة، وروعي فيها تلبية احتياجات المستهلك، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأشارت الأمانة إلى أن المواقع الـ21 هي : (الحوية وعشيرة والفيصلية والعاند وشرق الطائف حلقة الخضار والفواكه القديمة والردف والهدا -تقاطع طريق الأعمق مع الخط الدائري- وغرب الطائف نهاية شارع عكاظ، وشارع شبرا غرب مديرية الأمن العام، وشارع الجيش، والوسام والعطيف، والطائف الجديد، حي الدهاس بجوار مسجد بلال بن رباح والشفا -مدخل الطريق السياحي- وموقع السيل الكبير بجوار الميقات، وجنوب الطائف السر وكلاخ وسديرة والسيل الصغير، غرب طريق الشاحنات).
مما يذكر أن أمانة الطائف قامت بتعقيم سوق الخضار المركزي وسيتم افتتاحه غدًا لمرتاديه من المتسوقين.
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