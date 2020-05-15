أمانة عسير تزيل 24 مبسطا عشوائيا بأبها

مشيدا بالدور المثمر التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لما لها من مضار وأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع وما يزيد الأمر سوءا إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن غير نظيفة وغير لائقة صحياً. ودعا العاوي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون والإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940. يذكر أن فرق الرقابة قد ضبطت اليوم نحو 17 من الباعة المخالفين وتم إزالة نحو 24 مبسط عشوائي للباعة الجائلين بمساندة من الجهات الأمنية.
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