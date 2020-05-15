الضمان الصحي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يوقعان مذكرة تفاهم

وقع مجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف رفع مستوى الأمن للمواقع والمنصات الإلكترونية والعمل على حمايتها من أية هجمات إلكترونية محتملة. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية المجلس 2020 – 2024 والتي تضمنت عقد شراكات تعزز تحقيق الكفاءة وتحسين النتائج في قطاع الرعاية الصحية، والتحول الرقمي في سوق التأمين الصحي الخاص". لافتاً أن حماية البيانات تعد من التحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد مختلف بيئات الأعمال في جميع دول العالم، إضافة إلى حجم الأضرار الجسيمة الناتجة عن الهجمات السيرانية، وهو ما دعا المجلس إلى وضع خطة عمل تعزز من إجراءات حماية معلوماتها، وكذلك رفع مستوى القوى العاملة لديها في مجال أمن المعلومات.

ونوه الغامدي إلى الدور الهام والمميز الذي يلعبه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من جهود بمجال التمكين في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، من خلال المشاريع المختلفة التي تعزز أدواره وتساهم في فاعليته، ومن ضمنها "منصة مكافآت الثغرات" التي تسعى لحماية المنشآت من الهجمات الإلكترونية، وتوفر الكثير من التكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني.

يذكر أن المذكرة تم توقيعها إلكترونياً عن بُعد، حيث مثل مجلس الضمان الصحي أمينه العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي، فيما مثل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز رئيسه التنفيذي المهندس متعب بن مخلف القني.