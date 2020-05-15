ونوه الغامدي إلى الدور الهام والمميز الذي يلعبه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من جهود بمجال التمكين في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، من خلال المشاريع المختلفة التي تعزز أدواره وتساهم في فاعليته، ومن ضمنها "منصة مكافآت الثغرات" التي تسعى لحماية المنشآت من الهجمات الإلكترونية، وتوفر الكثير من التكاليف المتعلقة بعمليات الأمن السيبراني.
يذكر أن المذكرة تم توقيعها إلكترونياً عن بُعد، حيث مثل مجلس الضمان الصحي أمينه العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي، فيما مثل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز رئيسه التنفيذي المهندس متعب بن مخلف القني.
كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يوقعان مذكرة تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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