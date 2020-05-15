السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء : تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر



الرياض 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و 67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية .

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر , القريات , جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وتم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفرالباطن، عرعر، القريات.

وكلف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف , الـدمام، الاحساء , حفر الباطن , بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها .

يشار إلى أن التكليف نص على أن يكون العمل وفق قواعد العمل عن بعد ومن خلال محاكم محدودة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة

// انتهى //

16:48ت م

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الرياض 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و 67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية .وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر , القريات , جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.وتم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفرالباطن، عرعر، القريات.وكلف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف , الـدمام، الاحساء , حفر الباطن , بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها .يشار إلى أن التكليف نص على أن يكون العمل وفق قواعد العمل عن بعد ومن خلال محاكم محدودة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا في المملكة.// انتهى //16:48ت م0071

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