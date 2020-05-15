السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 رمضان 1441 ه موافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصا، فيما تم استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

16:42ت م

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الرباط 22 رمضان 1441 ه موافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وأستقرت عدد حالات الوفاة عند 190 حالة .وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصا، فيما تم استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //16:42ت م0069

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