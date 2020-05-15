السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 891 حالة ، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وأستقرت عدد حالات الوفاة عند 26 حالة .

//انتهى//

16:25ت م

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بيروت 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 891 حالة ، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وأستقرت عدد حالات الوفاة عند 26 حالة .//انتهى//16:25ت م0064

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