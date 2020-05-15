السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 18.907 جولات منذ بداية شهر رمضان المبارك



الدمام 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، منذ بداية شهر رمضان المبارك الحالي حتى يوم أمس، 18.907 جولات رقابية، و ٤١٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بمشاركة ٣٣٠٤ أفراد، كما أصدرت خلال الشهر المبارك شهادات صحية لعدد من المنشآت، وذلك ضمن خدماتها البلدية وجولاتها الرقابية الميدانية، إضافة إلى حملات التعقيم والتطهير المتواصلة .

وأوضحت الأمانة ان هذه الجولات أسفرت عن رصد عدد من مخالفات التكدس في الأسواق المركزية، ومخالفات مساكن العمالة، ومخالفات عدم التزام بعض المنشآت التجارية بالتدابير الصحية للحد من انتشار

وفي سياق النظافة والإصحاح البيئي فقد قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 23.503 مواقع، وتعقيم الآليات والمعدات والحاويات، وإزالة العديد من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة مجموعة من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بمشاركة ١٢ ألف عامل نظافة، و ٢٣٢٨ مراقبا صحياً، و ٢٤٦٥ آلية من معدات نظافة، و ١٧٦١ من معدات الإصحاح البيئي.

وأكدت أمانة الشرقية، تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء، داعيةً إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.

// انتهى//.

15:25ت م

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الدمام 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، منذ بداية شهر رمضان المبارك الحالي حتى يوم أمس، 18.907 جولات رقابية، و ٤١٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بمشاركة ٣٣٠٤ أفراد، كما أصدرت خلال الشهر المبارك شهادات صحية لعدد من المنشآت، وذلك ضمن خدماتها البلدية وجولاتها الرقابية الميدانية، إضافة إلى حملات التعقيم والتطهير المتواصلة .وأوضحت الأمانة ان هذه الجولات أسفرت عن رصد عدد من مخالفات التكدس في الأسواق المركزية، ومخالفات مساكن العمالة، ومخالفات عدم التزام بعض المنشآت التجارية بالتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً حرصها على مراقبة الأنشطة المستثناة وغير المستثناة؛ للتأكد من تطبيقهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية خلال فترة منع التجول.وفي سياق النظافة والإصحاح البيئي فقد قامت الأمانة بتطهير وتعقيم 23.503 مواقع، وتعقيم الآليات والمعدات والحاويات، وإزالة العديد من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة مجموعة من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بمشاركة ١٢ ألف عامل نظافة، و ٢٣٢٨ مراقبا صحياً، و ٢٤٦٥ آلية من معدات نظافة، و ١٧٦١ من معدات الإصحاح البيئي.وأكدت أمانة الشرقية، تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء، داعيةً إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.// انتهى//.15:25ت م0062

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