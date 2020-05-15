السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,400 كرتون تمور في محافظتي عدن والضالع



محافظات 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 5,400 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي عدن والضالع.

حيث جرى توزيع 1,200 كرتون تمور في مديرية دار سعد في محافظة عدن، و3,000 كرتون تمور في مديريات الضالع والحصين والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد من إجمالي التوزيع في المديريتين 5,400 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

//انتهى//

15:03ت م

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