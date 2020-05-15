السعودية اليوم / شؤون الحرمين تبث خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة "منارة الحرمين"



مكة المكرمة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

قامت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ببث خطبتي وصلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين عبر منصة "منارة الحرمين" بعدة لغات.

وتبث منصة "منارة الحرمين" الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية للعالمين، وذلك بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية.

يذكر أن الرئاسة وضعت الرابط التالي لمشاهدة الخطب وقت عرضها https://manaratalharamain.gov.sa/sp/10813440.

// انتهى //

14:56ت م

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