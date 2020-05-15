السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية وسمو نائبه يشيدان بجهود أمانات المنطقة



الدمام 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما حققته أمانات المنطقة الشرقية "أمانة المنطقة الشرقية، أمانة الأحساء، أمانة حفر الباطن" من تميز في الربع الأول من العام الحالي، في مؤشرات الأداء على مستوى أمانات المملكة، التي يعمل على قياسها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الأعمال البلدية.

ونوه سموهما بالدعم السخي وغير المحدود الذي يلقاه القطاع البلدي على مستوى المملكة، وفي المنطقة الشرقية، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لتحسين جميع جوانب العمل البلدي، والتفاعل مع بلاغات وملاحظات المستفيدين، وحث الجهود لإنجاز المشروعات المعتمدة وفق الجداول الزمنية المقررة.

من جانبه، قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر ، ومتابعتهما الدائمة لأعمال ومشروعات الأمانة، وتوجيهاتهما بمضاعفة الجهود لتطوير ورفع كفاءة العمل البلدي في المنطقة، معرباً عن شكره باسمه وباسم منسوبي أمانة المنطقة الشرقية لمعالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على دعمه المستمر وحرصه على مواكبة العمل البلدي لمستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر البرامج والمبادرات التي تبنتها الوزارة، التي أسهمت بشكلٍ مباشر في حصول أمانة المنطقة الشرقية على المركز الأول للربع الأول من هذا العام 2020م، مقدماً شكره لمنسوبي الأمانة في مختلف المواقع، على ما بذلوه من جهود، ومضاعفتها ومواصلة العمل في مختلف الميادين من أجل استمرارية رفع مستوى الأداء في قادم الأيام.

يذكر أن مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، يقيس الأداء وفق عدد من المؤشرات الرئيسة تتمثل في نسبة الاعتماد على الإيرادات الذاتية، ونسبة الإيرادات البلدية المحصلة، وانضباط المشروعات في مواعيد الإنجاز، والخدمات ذات الأولوية المنجزة في الوقت المحدد، وجهود معالجة النفايات، وشكاوى الصحة العامة، ومعدل رضا السكان عن النظافة العامة، وقد حققت أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول، فيما حققت أمانة الأحساء المركز الرابع، فيما جاءت أمانة حفر الباطن في المركز السادس.

// انتهى//.

14:56ت م

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