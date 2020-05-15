شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2307 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2818 حالة والان نبدء بالتفاصيل

متحدث الصحة: إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق

- لا نريد قلق مفرط ولا نريد تهاون مفرطالتوازن يسير ومهم

- الخبراء المهتمون بصحة الأطفال أوصوا بـ 4 أمور رئيسة

- كورونا ليس له علاقة بـ"الإيدز" ولا يوجد استناد علمي عن أنهما هجين

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2307 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق ، و تسجيل 2818 حالة تعافي و9وفيات جديدة .

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وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق في المملكة حتى اليوم ، لا يوجد علاج مخصص موجه معتمد تحديداً لمعالجة فيروس كورونا الجديد، واللقاحات لاتزال في مراحل البحث

وأشار العبد العالي إلى أنه حتى اليوم، مؤكداً: لا نريد قلق وتوتر مفرط، ولا نريد تهاون وتساهل مفرط، التوازن يسير ومهم.

وأوضح فيروس كورونا ليس له علاقة بفيروس "الإيدز"، ولا يوجد استناد علمي عن أنهما هجين، وهو كلام عارٍ من الصحة، ونعيد التأكيد بأنه لابد من أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق .

وقال أن الخبراء المهتمين بصحة الأطفال أوصوا بـ 4 أمور رئيسة (لا تظهر قلقك أمامهم، اشرح لهم بطريقة مبسطة، استمع إلى مخاوفهم، اصنع لهم روتين يومي)