التحول الرقمي ساعد على استمرار الأعمال وإنجازها رغم أزمة كورونا

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

عطّل فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” جميع مظاهر الحياة في أنحاء العالم منذ انتشاره، حيث توقفت حركة الطيران الدولية والرحلات الداخلية، كما عطّل المدارس والعمل في مختلف القطاعات بمعظم دول العالم.

وفي منتصف شهر مارس الماضي علقت الحكومة السعودية الحضور إلى مقرات العمل في القطاعين العام والخاص ماعدا القطاعات الحيوية، وذلك للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، لكن تعليق الحضور لم يجعل العمل الحكومي يتوقف، واستمرت الأعمال الحكومية عن بُعد وارتفعت إنتاجيتها بحسب إحصائية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعود ذلك للتحول الرقمي الكبير الذي تشهده معظم الجهات الحكومية لمواكبة رؤية السعودية 2030، ففي إبريل 2016 أطلق ولي العهد برامج الرؤية الطموحة، والتي اشتملت على العديد من البرامج الرئيسية، وكان من ضمنها برنامج التحول الرقمي الذي أثمرت فوائده خلال أزمة كورونا.

وبفضل التحول الرقمي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، استطاعت الجهات الحكومية إنجاز أعمالها عن بُعد، ولم تؤثر الجائحة على سير الأعمال في معظم القطاعات الحكومية والخاصة، مما يثبت نجاح الجهات في عملية التحول الرقمي خلال السنوات الماضية.

اجتماع قادة مجموعة العشرين الافتراضي

وفي اجتماعٍ استثنائي عقدت المملكة اجتماعًا عبر الإنترنت لأعضاء مجموعة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كورونا.

ويعود ذلك للبنية التقنية التحتية المتطورة في المملكة، حيث عملت هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر منظومة بروق على إدارة معظم الاجتماعات الافتراضية لوزراء مجموعة العشرين.

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إنجازات رقمية خلال الجائحة

يسعى تطبيق موعد للارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة، كما يعد واحدًا من الاختيارات المتعددة التي تستخدمها وزارة الصحة من أجل إجراء التقييم الذاتي للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، ويكون ذلك بشكل يومي حتى يتم اكتشاف الأعراض ويتم العلاج في وقت مبكر، كما ساهم التطبيق في اكتشاف ما يزيد عن 80% من الحالات المصابة بالفيروس في المملكة الفترة الأخيرة.

فيما بلغت عملية التبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية خلال شهر أبريل الماضي إلى 143 مليون عملية تبادل معلومات، بينما أجرى نصف مليون موظف حكومي 10 مليون دقيقة اجتماع في اليوم، مما يؤكد أن العمل الحكومي ارتفعت إنتاجيته من خلال العمل عن بعد.

كما أطلقت هيئة الغذاء والدواء تطبيق “طمني”، الذي يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.

الإنجازات الرقمية في 2019

تم تنفيذ خلال العام الماضي أكثر من 26 مليون عملية على منصة أبشر، كما تم تنفيذ نحو 44 عملية عبر منصة النفاذ الوطني، فيما تم تنفيذ مليونين عملية على منصة اعتماد خلال العام الماضي.

واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس خلال العام الماضي، كما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في الحوكمة التقنية.

ويهدف برنامج التحول الرقمي إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية.



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