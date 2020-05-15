توزيع حالات كورونا الجديدة وشفاء 2818 حالة

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة والتي بلغت 2307 حالات.

كما تم الإعلان عن تعافي 2818 حالة؛ وبذلك وصل إجمالي عدد المتعافين 21869 حالة من أصل 49176 حالة تم رصدها في المملكة منذ وصول جائحة كورونا إلى السعودية.

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وسجلت جدة 444 حالة، ومكة المكرمة 443، الرياض 419، المدنية المنورة 152، الدمام 148، الهفوف 128، الدرعية 66، تبوك 62.

كما توزعت باقي الحالات على المدن السعودية بنسب مختلفة كما يلي:

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