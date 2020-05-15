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شكرا لقرائتكم توزيع حالات كورونا الجديدة وشفاء 2818 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توزيع حالات كورونا الجديدة وشفاء 2818 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة والتي بلغت 2307 حالات.
كما تم الإعلان عن تعافي 2818 حالة؛ وبذلك وصل إجمالي عدد المتعافين 21869 حالة من أصل 49176 حالة تم رصدها في المملكة منذ وصول جائحة كورونا إلى السعودية.
وسجلت جدة 444 حالة، ومكة المكرمة 443، الرياض 419، المدنية المنورة 152، الدمام 148، الهفوف 128، الدرعية 66، تبوك 62.
كما توزعت باقي الحالات على المدن السعودية بنسب مختلفة كما يلي:
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