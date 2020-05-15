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بث خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات

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2020-05-15

بث خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قامت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ببث خطبتي وصلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات.

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وتبث منصة منارة الحرمين الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية للعالمين، وذلك بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية.

يذكر أن الرئاسة وضعت الرابط التالي لمشاهدة الخطب وقت عرضها على الرابط التالي: (هنا).



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