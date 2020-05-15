شكرا لقرائتكم بث خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-15 بث خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قامت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ببث خطبتي وصلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات. Advertisements وتبث منصة منارة الحرمين الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية للعالمين، وذلك بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية. يذكر أن الرئاسة وضعت الرابط التالي لمشاهدة الخطب وقت عرضها على الرابط التالي: (هنا).



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث خطبتي الجمعة من الحرمين عبر منصة منارة الحرمين بعدة لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.