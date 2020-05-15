محمد بن مسعود - الدمام - معدلات الشفاء تحقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 21 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة‬.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية, حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل عشرة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.فيروس كورونا الجديد 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 03:57 PM معدلات الشفاء تحقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية Advertisements تسجيل 2818 حالات تعافي من فيروس كورونا والإجمالي يتخطى 20 ألفًا تسجيل 2818 حالات تعافي من فيروس كورونا والإجمالي يتخطى 20 ألفًا سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 21 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة‬.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية, حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل عشرة أيام وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية. الكلمات المفتاحية ، تسجيل 2818 حالات تعافي من فيروس كورونا والإجمالي يتخطى 20 ألفًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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