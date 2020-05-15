، "الصحة" : تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 مايو 2020، عن تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخرمستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 49176 حالة حتى الآن.