، إسبانيا تسجل 138 وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 144783

سجلت إسبانيا، اليوم، 138 حالة وفاة و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية الإسبانية، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 27459 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر"، إلى 230183 حالة.

وأوضحت أن 124571 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات حالياً منهم 11493 مصاباً في وحدات العناية المركزة، في حين تماثل 144783 حالة للشفاء.فيروس كورونا الجديد