محمد بن مسعود - الدمام - 189 حالة تعافٍ .. ليصبح إجمالي عدد الإصابات 12860 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 885 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت "الصحة الكويتية"، في بيان لها اليوم، إنه تم تسجيل 189 حالة شفاء، و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 12860 حالة. الكويت فيروس كورونا الجديد الكويت فيروس كورونا الجديد الكويت: تسجيل 885 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 885 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. Advertisements وقالت "الصحة الكويتية"، في بيان لها اليوم، إنه تم تسجيل 189 حالة شفاء، و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 12860 حالة. 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 02:43 PM 189 حالة تعافٍ .. ليصبح إجمالي عدد الإصابات 12860 189 حالة تعافٍ .. ليصبح إجمالي عدد الإصابات 12860 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 885 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت "الصحة الكويتية"، في بيان لها اليوم، إنه تم تسجيل 189 حالة شفاء، و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 12860 حالة. ، الكويت: تسجيل 885 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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