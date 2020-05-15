محمد بن مسعود - الدمام - ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15 قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات. وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً. 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 Advertisements 02:00 PM العدد الكلي للإصابات 6855 وحصيلة الوفيات 112 العدد الكلي للإصابات 6855 وحصيلة الوفيات 112 قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات. وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً. ، ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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