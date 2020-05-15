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قال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، يوم الجمعة: إن البلاد سجلت 490 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 33 وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 16496 والوفيات إلى 1076.
وأضاف "يوريانتو" أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أجرت فحوصًا لما يصل إلى 132060 شخصًا.
وذكر أيضًا أن 34360 مريضًا يُشتبه في إصابتهم بمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي حاد ناجم عن فيروس كورونا، يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد.فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا: تسجيل 490 إصابة جديدة و33 وفاة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15
قال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، يوم الجمعة: إن البلاد سجلت 490 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 33 وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 16496 والوفيات إلى 1076.
وأضاف "يوريانتو" أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أجرت فحوصًا لما يصل إلى 132060 شخصًا.
وذكر أيضًا أن 34360 مريضًا يُشتبه في إصابتهم بمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي حاد ناجم عن فيروس كورونا، يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:00 PM
ليصل إجمالي الإصابات إلى 16496 والوفيات إلى 1076
قال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، يوم الجمعة: إن البلاد سجلت 490 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 33 وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 16496 والوفيات إلى 1076.
وأضاف "يوريانتو" أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أجرت فحوصًا لما يصل إلى 132060 شخصًا.
وذكر أيضًا أن 34360 مريضًا يُشتبه في إصابتهم بمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي حاد ناجم عن فيروس كورونا، يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد.
، إندونيسيا: تسجيل 490 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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