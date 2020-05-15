شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل إعلان نتائج التحويل الداخلي بين كليات جامعة الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز عن تأجيل إعلان نتائج التحويل الداخلي بين الكليات للانتظام عن الموعد المقرر له في التقويم الأكاديمي.
وأكدت أنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك بعد إنهاء جميع عمليات الترصيد واحتساب المعدلات بالآلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ١٤٤١هـ.
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