أمطار غزيرة على الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تشهد محافظة الطائف اليوم الجمعة هطول أمطار امطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة . تشهد محافظة الطائف اليوم الجمعة هطول أمطار امطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة . وأكد مركز العمليات الأمنية 911 على ضرورة الإبتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع تعليمات السلامة . وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة ، منبهه الجميع إلى الأخذ بالحيطة والحذر .

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