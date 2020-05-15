شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل: خدمة «الإفراغ الإلكتروني» فريدة من نوعها في الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الوكيل المساعد للتطوير والآداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل المهندس عماد السعيد،بأن خدمات الإبراز العقاري والوكالات وإصدار الصكوك وغيرها أصبحت تتم آليا مما تعد عملية فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح السعيد أن خدمة "الإفراغ الإلكتروني" باتت تتم آليا عبر بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، دون الحضور إلى كتابة العدل، في فترة لا تتعدى 24 ساعة، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.

وذكر بأن العملية تتم مجانا، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد، مشيرا إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ.