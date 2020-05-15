شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي ، و فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله - .
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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