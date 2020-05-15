شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاه والدخل» توضح موقف العقود السابقة لإعلان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ،ومنها ما يخص العقود السابقة للإعلان عن تطبيقها .
وقالت الزكاه والدخل أنه سيتم الكشف عن التفاصيل عبر القنوات الرسمية للهيئة العامة للزكاه والدخل قبل الموعد المقرر للتطبيق في 1 يوليو المقبل وبنسبة 15 % على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة .
جاء ذلك رداً على استفسار مواطن حول مدى تطبيق الضريبة على العقود السابقة للإعلان عن تطبيقها .
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