شكرا لمتابعة خبر عن «آل الشيخ» : الإخوان شر مستطير على الأمة وتطهير منابر الدعوة مستمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على استمرار جهود الوزارة في تطهير منابر الدعوة من جماعة الإخوان الإرهابية وكل من يسلك طريقهم لبث الفتن وشق عصا السمع والطاعة لولاة الأمر .

وكشف آل الشيخ في تصريحات له عن وجود لجان علمية وشرعية لمراقبة ومتابعة أنشطة الدعاة في مختلف المنابر والقنوات والمنصات ومن يثبت إنتمائه إليهم فلن يكون له مكان في المساجد أو أي منبر دعوي .

وأضاف "آل الشيخ " أنه ينبغي الضرب بيد من حديد على هذه الجماعة لأنها شر مستطير على الأمة شقوا وحدة المسلمين مقابل حفنة من المال ، مشيراً إلى دور الإخوان البارز في هدم دول عربية تحت مسمى الثورات ولم ينالها إلا الهدم والتشريد ، مؤكداً أن مخططات هذه الجماعة التي تدعمها دويلات خانت عروبتها ودينها إلى الزوال قريباً .