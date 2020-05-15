شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وثار ، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.