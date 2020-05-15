شاهد: أغرب سرقة لـ”خروفين وبقرة ” باستخدام سيارة “صني” في مصر!

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تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر قيام لصوص بسرقة “خروفين وبقرة” وإدخالهم في سيارة “صني” بمصر.
وأظهر الفيديو، أن اللصوص الثلاثة قاموا بوضع الخروفين في شنطة السيارة بعد ربطهما بالحبال..، ثم قام أحدهم بإدخال البقرة من الباب الأمامي.
وأوضح أن الرجل عانى في بداية الأمر وبدأ في دفع البقرة حتى أدخلها بالفعل ثم أغلق الباب عليها.
وتمكنت كاميرا مراقبة من توثيق الواقعة وظهرت معالم وجه اللصوص وتعرف عليهم أحد الأشخاص، مؤكدًا أن أحد اللصوص معروف باعتياده سرقة المواشي
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