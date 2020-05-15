مفتي المملكة يجوز الصلاة بدون وضوء أو تيمم في هذه الحالة و لهؤلاء فقط!

︎ :

.



أجازت اللجنة الدائمة السعودية للفتوى برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، صلاة الممارس الصحي على حسب حاله من دون وضوء ولا تيمم إذا كان لا يستطيع نزع الملابس الواقية أو يتضرر بنزعها في ظل انتشار جائحة كورونا.

كما أجازت اللجنة – بحسب عكاظ – للمرضى المصابين بالفيروس ترك التيمم إذا كان استعمال التراب مضرًا بهم ويصلون على حالهم.

