وزير التجارة في اجتماع لمجموعة العشرين: أزمة كورونا قلبت الحياة وعطّلت سبل العيش (فيديو)

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قال وزير التجارة ماجد القصبي إن الحاجة إلى التعاون الدولي والعمل الجماعي لم تكن على مر التاريخ أكثر إلحاحا مما هي عليه اليوم.

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وأكد – خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين – أن أزمة كورونا العالمية قلبت الحياة وعطّلت سبل العيش.

وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي الثاني يهدف للسير على خطى قادة المجموعة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التجارة والاستثمار التي تُعد من الركائز المحورية لتحقيق التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وأكد القصبي أن مجموعة العشرين أثبتت أنها محفل ضروري لمعالجة القضايا العالمية الملحّة والمشكلات التي تواجه البشرية.