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قال الطبيب عمر حافظ الذي تسبب في نقل العدوى لعائلته بسبب طبيعة عمله، إنه وأسرته موجودون في الحجر الصحي بجدة منذ 7 أيام وحالتهم الصحية مستقرة، موجهاً الشكر للطاقم الطبي على الاهتمام والرعاية.
وأوضح الطبيب عمر خلال مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن والدته التي تعاني من مرض السكري راضية بقضاء الله وقدره وسعيدة برد فعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تجاههم.
وأضاف أن فيروس “كورونا” ليس صعباً على الشباب كما هو الأمر على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، مبيناً أنه عندما تعرّض للإصابة بالفيروس لم يكن خائفاً على نفسه وإنما خوفه كان على والدته بسبب طبيعة مرضها وكبر سنها.
ووجه رسالة للمواطنين والمقيمين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي..، مشيراً إلى أن الحجر المنزلي وسط الأسرة أفضل بكثير من أن تتعرض لخطر الإصابة بالفيروس وتجلس في الحجر الصحي.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد تفاعل مع تغريدة نشرها الطبيب عمر عبر حسابه بـ”تويتر”، أعرب من خلالها عن حزنه لانتقال فيروس “كورونا” إلى عائلته، ليجيبه وزير الصحة قائلاً: “أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الطبيب الذي تسبب في نقل “كورونا” لعائلته يعلّق على الواقعة.. ويصف شعوره من الحجر الصحي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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