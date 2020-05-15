شاهد.. وصول رحلة تقل مواطنين قادمين من أستراليا إلى الدمام

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وصلت مساء أمس (الخميس)، رحلة قادمة من مدينة سيدني الأسترالية إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.

وفور وصول المواطنين إلى المطار عبر رحلة الخطوط الجوية السعودية، طُبقت عليهم التدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد، واتخذت الجهات الحكومية الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في ذلك.

وقام الفريق التابع لوزارة الصحة بفحص الركاب وعزل مَن يشتبه بإصابته بفيروس كورونا بعد فرز الركاب..، ونقلهم إلى دور الضيافة.

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