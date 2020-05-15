دراسة : غسول الفم قد يقتل فيروس كورونا ويقلل خطر العدوى

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أظهر تقرير جديد أن غسول الفم لديه القدرة على الحماية من الإصابة بـ فيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق قتل الفيروس قبل أن يصيب خلايا الرئة.

وقال فريق من الباحثين الدوليين إن تفسير ذلك يرجع إلى أن فيروس كورونا ينتمي إلى فئة الفيروسات المغلفة، مما يعني أنه مغطى بطبقة دهنية والمواد الكيميائية تعرض هذه الطبقة للخطر وهو ما يقضي على وجود الفيروس.

وتابع الفريق البحثي أن غسول الفم يمكن أن يدمر الطبقة الخارجية أو غلاف الفيروس، مما يمنع تكاثره في الفم والحلق.

وقال العلماء إن هناك حاجة ملحة لاختبار فعالية غسول الفم في التجارب، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل سريري على نجاحه.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت بالفعل: لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن البحث الجديد الذي نُشر في دورية Function والذي يأتي بقيادة من جامعة كارديف، إنجلترا، يقترح بأن الغرغرة لمدة 30 ثانية فقط هي من السلوكيات التي أثبتت فعاليتها ضد الفيروسات المماثلة، وهو ما من شأنه أن يكون له دور فعال في قتل فيروس كورونا والتقليل من خطر العدوى.

وقال الخبراء إن المكونات في غسول الفم الشائع تتلف القشرة الخارجية للفيروس وبالتالي تقضي عليه،داعين إلى ضرورة إجراء بحث عاجل حول الفوائد المحتملة لاستخدام غسول الفم في مكافحة كوفيد-19.

وقالت البروفيسور فاليري أودونيل: لم يتم النظر في الاستخدام الآمن لغسول الفم من قبل هيئات الصحة العامة في المملكة المتحدة، رغم أن هناك أبحاثًا منشورة بالفعل تدعم بشكل مباشر فكرة أن غسول الفم بإمكانه القضاء على الغلاف الدهني للفيروس، وعلى ذلك يجب البحث جديًا في مدى فاعلية ذلك على فيروس كورونا الجديد.

متابعة: هذه المنطقة لا تخضع للبحث الكافي ولكن الآن باتت هناك ضرورة ملحة لذلك.

وتشمل المكونات المفيدة لغسول الفم المحتمل أن يقضي على الغلاف الدهني فيروس كورونا، نفس العنصر الأساسي الموجود في مطهرات اليدين وهو الكحول، لكن بنسب مختلفة، حيث أن مطهر اليدين الفعال يجب أن يحتوي على 60% من الكحول للحماية الفعالة، بينما تتكون منتجات غسول الفم من 20% من الكحول.

ويضم غسول الفم أيضًا مركبات مثل الإيثانول، البوفيدون-اليود، السيتيل بيريدينيوم، الكلورهيكسيدين، وكلوريد السيتيل بيريدينيوم، وبيروكسيد الهيدروجين.

