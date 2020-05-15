“توكلنا” يُوضح أنواع التصاريح التموينية وعدد ساعات كل منها

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أوضح تطبيق “توكلنا” المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، أنواع التصاريح التموينية التي يقدمها خلال فترات منع التجول وعدد الساعات المسموح بها.

وأشار التطبيق، في رده على استفسار أحد الأشخاص في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن تصريح “تموين داخل الحي” ليس له حد أسبوعي، أما تصريح “تموين طارئ” فهو محدود بأربع مرات أسبوعيًا، على أن تكون متفرقة بالأيام ومدة كل منها ساعة، وتتجدد كل يوم سبت الساعة (11:59م).

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وتابع أن “التصريح الإلحاقي” يكون مرتين يوميًا كل منها ساعة ونصف خلال فترة تصريح العمل، مشددًا على أن جميع التصاريح تخضع لضوابط.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أعلنت قبل أيام، عن الإطلاق التجريبي لتطبيق “توكلنا”، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية –كل بحسب اختصاصه – بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة.

وتم تخصيص تطبيق “توكلنا” في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

ويعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

