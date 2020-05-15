فيديو.. ضبط عمالة حولت منزلًا لتصنيع زيوت الشعر من زيت الطبخ

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أنه تم القبض على عمالة مخالفة حولت منزلًا لمصنع لتصنيع زيوت الشعر من زيت الطبخ.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، تم القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والبشرة باستخدام (زيت الطبخ).. وكذلك الغش بالقهوة والهيل والبهارات.

وأضاف متحدث التجارة “الرقابة مستمرة.. وحماية حقوق المستهلك خط أحمر”.

