شاهد.. لحظة القبض على عمالة مخالفة تصنع وتوزع منتجات تجميلية وغذائية مغشوشة

شملت زيوت شعر وجسم وقهوة وبهارات

نشر حساب وزارة التجارة مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على عمالة مخالفة تستغل منزلًا لتصنيع زيوت الشعر والجسم باستخدام زيت الطبخ، كما تغش بالقهوة والهيل والبهارات. ووفق وزارة التجارة فقد جرت العملية بالتعاون بين الفرق الرقابية والحملة الأمنية المشتركة بالرياض. وذكرت الوزارة أنه جرى مصادرة جميع الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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