الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على 7 مناطق خلال ساعات

تكون مصحوبة بحبات برَد..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني خريطة أمطار نهار الجمعة وليلة السبت بعدة مناطق بالمملكة.
وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وشرقها، وتبوك، وجنوب حائل، وغرب القصيم.
وعلى المدن: جدة ورابغ وعفيف وبيشة والطائف ورنية والخرمة ومهد الذهب والعلا وخيبر وحقل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وكذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، قد تمتدّ إلى أجزاء من منطقتي حائل والجوف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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